Лукашенко появился
Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, сообщил близкий к нему Telegram-канал «Пул первого».
По его информации, в рамках визита белорусский лидер заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства. К посту «Пул первого» прикрепил фото президента Беларуси в военной форме, на котором на руке политика видна повязка. Эта поездка стала его первым публичным выходом с 9 мая.
Сообщения о проблемах со здоровьем Лукашенко появились после 9 мая, когда он последний раз появился на публике — на параде Победы в Москве. После парада белорусский президент не пришел на завтрак иностранных лидеров, который устраивал Кремль. В тот же день Лукашенко приехал в Минск и возложил венок к монументу на площади Победы. Однако с речью не выступил — это сделал министр обороны Виктор Хренин. 14 мая Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Беларуси.