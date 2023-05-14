Грузия дала добро российской авиакомпании

«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это «Азимут эйрлайнз», которая уже с 17 мая может совершать полеты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полеты»,— сказал глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

Власти Грузии выдали разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в страну с 17 мая. «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси с 17 мая семь раз в неделю, сообщили российские СМИ со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Ранее глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили сообщил, что три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все три грузинских аэропорта: Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Названия авиакомпаний он не уточнял.

Рейсы между Грузией и РФ будут выполняться только теми авиакомпаниями и самолетами, которые не попали под санкции. Соответственно, все заявки, поданные в Агентство гражданской авиации, информация и документация, представленные авиакомпаниями, будут подвергаться детальному изучению и проверке различными механизмами в отношении санкций.

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний 10 мая, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе говорили, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства. Правительство Грузии приветствовало этот шаг, однако президент страны Саломе Зурабишвили назвала отмену виз провокацией.