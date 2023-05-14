В Армении представителю ЕС посоветовали не совать «свой нос туда, куда не просят»

Секретарь оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абрамян призвал главу делегации Евросоюза в Армении Андреа Викторин не выступать с заявлениями по темам, которыми не владеет. Об этом пишут армянские СМИ.

Ранее в понедельник руководитель делегации Евросоюза в Армении Андреа Викторин заявила, что «есть одна-две точки, где армянские войска находятся на приграничных территориях». На уточняющий вопрос, где именно находятся эти точки, она заявила, что не знает, но слышала об этом по итогам переговоров в Брюсселе.

«Пусть европейский дипломат не сует свой нос туда, куда не просят, и не делает заявлений по темам, которыми либо не владеет, либо целенаправленно искажает», – сказал Абрамян.