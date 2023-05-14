Пашинян заверил Европу: России помогать не будем

У Армении и России тесные экономические связи, но Ереван не помогает Москве обойти западные санкции, уверяет премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешской газете Respekt.

«Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции - наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», - заявил Пашинян.

Глава армянского правительства также отметил, что после начала войны в Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или не функционируют, многие товары, которые поставлялись напрямую в Россию, сейчас идут туда через Армению, Казахстан и другие страны.