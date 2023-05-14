Гафаров 21 раз ударил ножом бывшую возлюбленную

Как сообщает корреспондент haqqin.az, жертвой Гафарова стала его бывшая гражданская жена Вюсаля Алиева: последнюю он таким образом хотел наказать якобы за измены. Женщину, работавшую официанткой, он подстерег на улице, напал на нее с ножом, нанеся 21 удар. Ее доставили в больницу, врачи сумели спасти жизнь женщине.

В суде обвиняемый рассказывал, что ради Вюсали Алиевой бросил жену и трех детей. Однако новая возлюбленная не отличалась верностью и регулярно общалась с другими мужчинами. Кроме того, она требовала от Гафарова, водителя такси, дорогие подарки. Такая жизнь Гафарова не устроила, и через некоторое время он вернулся в семью, однако связи с Вюсалей не прекратил.

Обвиняемый уверял, что нападать на девушку не планировал, более того, он хотел с ней помириться после очередной ссоры.

Пострадавшая Вюсаля Алиева рассказала, что никогда не обманывала Гафарова, и причины его поступка ей непонятны. Тем не менее, она отметила, что не имеет к бывшему возлюбленному никаких претензий.

Однако суд был неумолим:Тарлана Гафарова отправили за решетку на 11 лет и три месяца.