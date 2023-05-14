Орбан сравнил руководство Евросоюза с Гитлером. Ему ответили

В пятницу Орбан в городе Веспрем на западе Венгрии заявил, что Адольф Гитлер тоже мечтал о европейском единстве и впоследствии обращался к идее «еще более тесного союза». Орбан также сравнил планы ЕС по уменьшению прав членов Союза с намерениями Гитлера.

Глава МИД Чехии Ян Липавский раскритиковал заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сравнившего евроинтеграцию с планами Гитлера по европейскому единству. Об этом сообщает Euractiv.

«Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер - все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве, и впоследствии обращались к идее «еще более тесного союза». План ЕС так или иначе провалится и пострадают от этого только европейцы», - заявил Орбан.

Липавский ответил Орбану во время теледебатов на Чешском телевидении. «Никто не заставляет венгров быть частью этого сообщества, если они испытывают дискомфорт», - прокомментировал Липавский.

А чешский еврокомиссар Вера Юрова, которая также присоединилась к дебатам, сказала, что репутация Венгрии страдает с каждым таким заявлением.