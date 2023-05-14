С чем Зеленский возвращается в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается в Украину после поездки в Италию, Германию, Францию и Великобританию. Об этом он сказал во время вечернего обращения 15 мая. Обращение президента опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

«Три долгих дня – и наши воины, наше государство становятся сильнее. Значительно сильнее. Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами. Больше нового и мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей, больше политической поддержки», – сказал президент Украины.