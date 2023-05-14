Зеленский сделал заявление о начале контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретов по поводу предстоящего контрнаступления ВСУ «от наших друзей нет», но они есть от России. Об этом он сказал журналистам после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в понедельник, 15 мая, пишет BBC.

Зеленского спросили, справедливо ли утверждать, что Украина не может начать контрнаступление, пока не получит более современное оружие. Президент Украины ответил, что не может делиться подробностями.

«Нам действительно нужно еще немного времени. Не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Нет секретов от наших друзей, но есть секреты от наших соседей», — сказал Зеленский.

27 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила от Запада почти всю обещанную технику — более 98% — и имеет потенциал для освобождения территорий.