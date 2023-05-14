Пашинян посетовал на отсутствие контактов с Турцией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал жизненно важным для Армении установление нормальных отношений со всеми соседями. Об этом он сказал в интервью чешскому изданию Respekt.

По словам Пашиняна, это главная цель внешней политики Армении, но есть определенные психологические и практические проблемы.

У Еревана хорошие отношения с Грузией и Ираном, их нужно развивать и улучшать, заметил армянский премьер.

Однако, указал он, контактов почти нет с Турцией и Азербайджаном, это нужно изменить.