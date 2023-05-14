Загадочные подземные толчки вблизи места подрыва «Северных потоков»

Инцидент произошел 13 мая и сильно взволновал жителей острова. Сперва сейсмологи предположили, что толчки стали результатом землетрясения или контролируемого взрыва в соседней Польше, однако позже отвергли эти версии, следует из заявления геологической службы Дании и Гренландии GEUS.

В районе датского острова Борнхольм, недалеко места, где в прошлом году взорвали нитку газопровода «Северный поток», в прошлые выходные зафиксировали аномальные подземные толчки. Местные власти не могут объяснить их происхождение, пишет Bloomberg.

Вероятно, толчки были вызваны «волнами акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере», — говорится в заявлении GEUS. Однако исследователи не могут объяснить, что стало причиной подземного удара.

На выходных жители острова слышали глухие грохоты, в их домах задребезжали стекла и возникло давление в ушах. Обеспокоенные островитяне связались с властями. Сила толчков составила 2,3 балла по шкале Рихтера, что соответствует незначительному землетрясению, пишет Bloomberg.

Расследование взрывов на двух нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые произошли 26 сентября 2022 года, до сих пор продолжается. Поврежденные участки пролегают в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Инциденты расследуют правоохранительные органы двух скандинавских стран и Германии. Все они пришли к выводу, что это была диверсия, однако, кто за ней стоит, до сих пор неизвестно.