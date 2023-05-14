В Тбилиси митинг против прямого авиасообщения с Россией

Несколько десятков человек проводят перед парламентом Грузии в центре Тбилиси акцию протеста с требованием отменить прямое авиасообщение с Россией.

Согласно сообщению ТАСС, участники митинга подвергли критике положительную реакцию грузинских властей на решение Москвы снять запрет на прямые рейсы и отменить для граждан Грузии визовый режим. Они требуют от руководства страны ввести запрет на прямое авиасообщение.

Среди организаторов акции гражданские активисты, лидеров оппозиционных партий у парламента нет.