Эрдоган сделал заявление

«Мы наберем еще больше процентов голосов избирателей 28 мая в сравнении с 14 мая, когда [состоялся первый тур], одержав победу. Надеюсь, она будет исторической», - написал турецкий лидер в понедельник на своей странице в Twitter.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов главы республики, который состоится 28 мая.

Эрдоган также заявил, что как политик, никогда не отклонявшийся от курса и воли народа, уважает волю избирателей Турции.

Президент отметил, что 14 мая Турция пережила праздник демократии - выборы с рекордной явкой, что стало возможным благодаря воле и решимости народа.

«Голосование 14 мая доказало, что Турция входит в число государств-лидеров по уровню культуры демократии», - подчеркнул Эрдоган.