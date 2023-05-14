Эрдоган сделал заявление
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов главы республики, который состоится 28 мая.
«Мы наберем еще больше процентов голосов избирателей 28 мая в сравнении с 14 мая, когда [состоялся первый тур], одержав победу. Надеюсь, она будет исторической», - написал турецкий лидер в понедельник на своей странице в Twitter.
Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2023
Эрдоган также заявил, что как политик, никогда не отклонявшийся от курса и воли народа, уважает волю избирателей Турции.
Президент отметил, что 14 мая Турция пережила праздник демократии - выборы с рекордной явкой, что стало возможным благодаря воле и решимости народа.
«Голосование 14 мая доказало, что Турция входит в число государств-лидеров по уровню культуры демократии», - подчеркнул Эрдоган.