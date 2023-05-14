Дмитрий Рой, автор haqqin.az 21:50

Президент России Владимир Путин является очень образованным и знающим человеком, заявил в интервью сербскому телеканалу ATV пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Песков говорил вполне в русле главной сегодня для Москвы парадигмы: «Есть Путин – есть Россия». И все было бы прекрасно, если бы он некоторыми фразами не разрушал тот парадный портрет с покрытой сусальным золотом рамой, который рисовал. И дело здесь даже не в том, что глава российского государства «абсолютно не терпит некомпетентных людей рядом с ним» - об их компетентности в мире уже слагают анекдоты. А в том, как российский президент принимает решения.

По словам Пескова, чем бы Путин ни занимался, «он предпочитает осваивать предмет до конца — от А до Я». Так, во время пандемии «он освоил... все нюансы, связанные с прививками, с вакцинами, с вирусами, с вирусологией. И он делает так каждый раз». И тут же говорит о том, что в Кремле не ожидали, что после решения президента России Владимира Путина напасть на Украину в конфликт вмешаются страны НАТО: «В тот момент трудно было себе представить, что страны НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские государства сначала косвенно, а потом напрямую вмешаются в этот конфликт. Сейчас фактически НАТО является участником этого конфликта на стороне Украины. Вы сами знаете об огромных поставках вооружений, амуниции, боеприпасов, финансовых средств». По сути, Дмитрий Песков открыто говорит, что при принятии решения об агрессии в Украину ни сам российский президент, ни его «компетентное окружение» не просчитали одного из самых очевидных вариантов, которых при составлении любого сценария прописывается, как минимум, три: оптимистичный, средневзвешенный и пессимистичный – это азбука планирования, чего ни коснись, будь то бизнес-процессы или военно-политическая акция.

Более того, как выясняется, никаких стандартных для принятия такого решения трех планов и не было. Не было даже плана Б. Был примитивный сценарий - войти в Киев, поставить президентом своего «кадра», положить Украину в карман и положить конец любой дальнейшей экспансии ЕС, НАТО и Запада в целом. Без рассмотрения даже вероятностей, что что-то может пойти не так. Видимо, «глубокий ум и привычка осваивать предмет до конца — от А до Я» дали здесь критический сбой. И продолжает сбоить и дальше, поскольку до сих пор ни российскому обществу, ни международному сообществу так и не предложено внятных причин, адекватно объясняющих этот шаг. Выступая 9 мая нынешнего года, Владимир Путин заявил, что его вторжение спровоцировано западными «глобалистами и элитами», которые «говорят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и потрясения, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм и разрушают традиционные семейные ценности, делающие человека личностью». «Вторжение в Украину ради сохранения традиционных семейных ценностей» в России – это сильно, конечно. Но, как думается, далеко не последняя российская версия происходящего.