ВСУ: российские войска «бешено сопротивляются» в Бахмуте

«Но враг там оказывает бешеное сопротивление. Также враг проводит атакующие действия», – добавил он.

За прошедшие двое суток в предместьях Бахмута украинские войска продвинулись на расстояние от 350 метров до двух километров, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По словам Череватого, за текущие сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боестолкновения, российские подразделения провели 479 обстрелов из артиллерии разных систем и калибров, было четыре российских авианалета на украинские позиции.

По данным Череватого, россияне прилагают невероятные усилия в попытках полностью захватить сам Бахмут, однако украинские военные держат оборону, а когда появляется возможность, они атакуют россиян на флангах. Череватый отметил, что оборонная операция, длящаяся уже несколько месяцев, направлена на истощение сил россиян.

Череватый добавил, что РФ пытается укрепить группировку под Бахмутом в основном при помощи воздушно-десантных войск.