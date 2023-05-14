Белый дом: военное сотрудничество Москвы и Тегерана опасно для Украины и соседей Ирана

США видят все больше признаков того, что Россия и Иран расширяют оборонное сотрудничество, которое поможет Москве продлить войну в Украине, а также создаст угрозу для соседей Ирана, заявил Белый дом.

«Мы используем имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для разоблачения и пресечения этой деятельности и готовы сделать больше», - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его цитирует BBC.

Основа военной помощи Ирана – ударные беспилотники, которые Россия активно использует для атак на территории Украины, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков. С августа прошлого года было поставлено более 400 дронов, сказал Кирби.

По его словам, в ближайшее время США введут санкции против тех, кто вовлечен в военное сотрудничество России и Ирана.