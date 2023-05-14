МИД советует послу Евросоюза не вмешиваться в дела Азербайджана

Попытка посла Евросоюза вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема, сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос в связи с заявлениями посла Евросоюза в Армении Андреа Викторин.

В понедельник, 15 мая, посол Европейского союза в Армении Андреа Викторин, ссылаясь на заявление председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, сказала, что «должны быть обеспечены права и безопасность армянского населения Карабаха», и для этого должен быть создан «международный механизм».

Гаджизаде напомнил, что позиция Азербайджана в этом вопросе общеизвестна. «Утверждения посла Евросоюза, являющиеся попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана вопреки нормам и принципам международного права, неприемлемы. Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана, и, как и у других этнических меньшинств в Азербайджане, права и безопасность армян, проживающих в стране, будут обеспечиваться в рамках законодательства Азербайджана. Никто не должен мешать усилиям азербайджанской стороны по диалогу с армянскими жителями. Необходимо положить конец предвзятым мнениям против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - сказал представитель МИД.