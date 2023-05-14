Али Асадов встретился со спикером парламента Грузии

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился в понедельник, 15 мая, с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, который находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, премьер-министр Азербайджана высоко оценил участие Шалвы Папуашвили в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

На встрече было выражено удовлетворение расширением сотрудничества между Азербайджаном и Грузией на основе взаимного доверия. а также укреплением двустороннего стратегического партнерства. Стороны также обменялись мнениями о роли парламентов в развитии связей между двумя странами.

Али Асадов и Шалва Папуашвили также обсудили перспективы расширения отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, гуманитарной и других областях.