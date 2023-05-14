HIMARS появились в Польше

Церемония приобретения систем состоялась в понедельник на авиабазе в Варшаве.

Ракетные системы HIMARS доказали свою эффективность в войне России с Украиной, сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, Польша намерена закупить около 500 установок.

«Мы следим за развитием событий в Украине и знаем, что артиллерия играет ключевую роль в войне, в отражении российского вторжения.

По заключенному в 2019 году контракту Польша приобрела 18 систем HIMARS и две учебные установки вместе с боеприпасами и оборудованием за $414 млн в соответсвии с планами по усилению своей обороноспособности. Полученные HIMARS Польша разместит на северо-востоке страны», - сказал глава польского Минобороны.

Ранее Блащак говорил, что реактивные системы расположат вблизи границы с Россией.