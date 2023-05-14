Сепаратист требует власти и повышения рождаемости в Карабахе

Бывший полевой командир, один из лидеров сепаратистского режима в Карабахе Самвел Бабаян заявил, что хочет взять власть в Карабахе.

Turan передает, что в понедельник, 15 мая, большая группа сторонников Бабаяна провела митинг в Ханкенди, потребовав от Араика Арутюняна назначить его «госминистром». В ходе митинга Бабаян призвал к созданию профессиональной армии, увеличению рождаемости, улучшению социально-экономической ситуации. Сепаратист не уточнил, как добьется этого, но обещал результат в течение первых 100 дней «прихода к власти».

Затем участники митинга приняли заявление, призвав Араика Арутюняна назначить Бабаяна «госминистром» и дать ему соответствующие полномочия.