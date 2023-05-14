Делегация Верховной Рады в Центре DOST
В Центре DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем председателя Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк.
Перед встречей делегация ознакомилась с услугами, предоставляемыми населению в Центре DOST и посмотрела соответствующую презентацию.
Для гостей были проведены презентации о концепции DOST, инновационных методах работы министерства и электронных системах.
На встрече с делегацией министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Украиной, основанные на дружественных отношениях и взаимовыгодном сотрудничестве, охватывают и социальную сферу. Он подчеркнул важность подписанных в этой области документов.
Было также отмечено, что группа украинских детей, пострадавших от войны, была привезена в Азербайджан, где получила реабилитационную помощь.