Венгрия заблокировала €500 миллионов для Украины

Венгрия заблокировала выделение нового транша на 500 миллионов евро для Украины из Европейского фонда мира. Транш должен был быть выплачен в следующий понедельник. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник.

По словам источника, Будапешт якобы потребовал гарантий того, чтобы фонд в будущем играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Украины.

Европейский фонд мира занимается тем, что возмещает расходы государствам-членам (обычно в размере 50%, но фиксированной нормы нет), которые пожертвовали Украине военную технику. К настоящему времени Евросоюз выделил из Европейского фонда мира 5,6 миллиарда евро на оплату поставок оружия Украине.