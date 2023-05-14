В Совете Федерации открылась выставка, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

Делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 15 мая приняла участие в церемонии открытия выставки, организованной в Совете Федерации Федерального Собрания РФ при поддержке Фонда Гейдара Алиева по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана Анар Алекперов, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы, депутаты Милли Меджлиса, руководство ТАСС, члены Совета Федерации и другие официальные лица.

На выставке были представлены фотографии, отражающие различные периоды жизни и деятельности Гейдара Алиева.