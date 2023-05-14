Белый дом и Госдеп о выборах в Турции

США готовы работать с любым победителем президентских выборов в Турции. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я бы сказал, прежде всего, что мы поздравляем турецкий народ с мирным волеизъявлением. Президент Байден с нетерпением ждет возможности работать с победителем, кто бы им ни был. Опять-таки, это пока не ясно», - цитирует ТАСС представителя Белого дома.

«Турецкому народу определять, как выглядит его правительство. …Посмотрим, как будут развиваться события», - добавил Кирби.

В свою очередь заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател отметил, что за ходом голосования в Турции следили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он уточнил, что американских наблюдателей на выборах не было.

Дипломат заявил, что «…США не принимают чью-либо сторону на выборах. Нашим интересом был и будет демократический процесс, и мы будем продолжать работать вместе с правительством, выбранным турецким народом для углубления нашего сотрудничества по ряду общих приоритетов. …Турция - важный союзник НАТО, и мы надеемся на углубление этого сотрудничества».