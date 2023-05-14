Москва хочет приобрести у Тегерана новые ударные беспилотники, способные на более смертоносные удары. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

«С августа Иран предоставил России более 400 БПЛА, в основном типа Shahed», - заявил Кирби.

По его словам, Москва израсходовала большую их часть в основном для ударов по критической инфраструктуре в Украине.

«Тегеран также продолжает поставлять России ударные БПЛА одностороннего поражения», - добавил Кирби.

Сейчас Россия рассматривает возможность приобретения усовершенствованных БПЛА, «способных на более смертоносные» удары. Об этом говорят в Белом доме со ссылкой на данные разведки.