Громкий арест в Украине

Украинские правоохранители задержали председателя Верховного суда страны Всеволода Князева при получении взятки. Об этом в понедельник со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила «Украинская правда».

Отмечается, что было задокументировано получение Князевым взятки в размере порядка $3 млн.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в свою очередь сообщили, что сотрудники этого ведомства, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) «разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда».

Князев возглавляет Верховный суд Украины с декабря 2021 года.