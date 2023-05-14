Синан Оган выдвинул свои условия

Синан Оган, кандидат от альянса «АТА», набравший в первом туре президентских выборов в Турции 5,17% голосов, сказал, что готов поддержать во втором туре президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана или его соперника Кемаля Кылычдароглу в обмен на обещание заняться определенными проблемами.

«У нас есть некоторые предварительные условия», - заявил Оган в интервью dpa. Тому, кто согласится на эти условия, Оган предложит подписать соглашение и затем обнародовать его во всех деталях.

В частности, по словам Огана, для поддержки альянса «АТА» необходимо пообещать соблюдать конституционные гарантии приоритета светских принципов в стране. Кроме того, как считает Оган, победитель выборов должен вести борьбу с терроризмом и обеспечить возвращение сирийских и других беженцев домой.

Второй тур выборов президента Турции пройдет 28 мая. По итогам подсчетов 99,87% голосов Эрдоган получил 49,5%, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,89%.