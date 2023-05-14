Макрон: С Россией не воюем. Помогаем Украине «сопротивляться»

Париж не ведет войну с Москвой и не поставляет Киеву оружие для нападения на Россию. Об этом заявил в понедельник, 15 мая, президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы не ведем войну с Россией. Это не война с РФ. Мы помогаем Украине противостоять..., что означает, что мы не поставляем вооружения, которое могло бы достичь российской территории или с помощью которого можно было бы атаковать Россию», - заявил французский лидер.