Макрон: С Россией не воюем. Помогаем Украине «сопротивляться»
Париж не ведет войну с Москвой и не поставляет Киеву оружие для нападения на Россию. Об этом заявил в понедельник, 15 мая, президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы не ведем войну с Россией. Это не война с РФ. Мы помогаем Украине противостоять..., что означает, что мы не поставляем вооружения, которое могло бы достичь российской территории или с помощью которого можно было бы атаковать Россию», - заявил французский лидер.
Макрон заявил, что помощь, оказываемая Францией Украине, становится все масштабнее, упомянув о решении обучать украинских солдат военному делу, а также техническому обслуживанию и «приведению в рабочее состояние оборудования, которое уже было поставлено».
По словам Макрона, Франция помогает Украине «сопротивляться» и поддерживает Киев в «организации в выбранный момент времени контрнаступления, чтобы усадить всех за стол переговоров на выбранных Киевом условиях, установив прочный мир».
«Сейчас решается многое. Потому что от успеха украинского контрнаступления будет зависеть перспектива прочного мира», - добавил президент Франции.