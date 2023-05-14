Парламент Турции временно возглавит Девлет Бахчели

Как сообщает Anadolu со ссылкой на предварительные итоги парламентских выборов, состоявшихся 14 мая, в Великое национальное собрание Турции прошли пять депутатов возрастом ниже 30 лет. Самым молодым депутатом стала 25-летняя Зехранур Айдемир из Партии справедливости и развития.

Ожидается, что исполняющим обязанности председателя ВНСТ станет депутат ПНД от Османие Девлет Бахчели. Он является самым возрастным депутатом парламента.

По предварительным итогам, депутатский мандат в парламенте Турции получили 479 мужчин и 121 женщина. Партию справедливости и развития в парламенте будут представлять 30 женщин, Партию националистического движения – 4, партию İYİ – 6, Левую партию зеленых – 30, Рабочую партию Турции – 1 женщина.

В парламент 28-го созыва вошли депутаты различных специальностей: врачи, социологи, спортсмены, пилоты, преподаватели, фермеры, бизнесмены, журналисты и т.д.

Больше всего мест в парламенте нового созыва заняли адвокаты, за которыми последовали инженеры.