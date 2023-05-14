Украина получила французско-итальянский ЗРК: сбивает «баллистику»
Украина получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, обещанный Францией и Италией. Он способен сбивать баллистические ракеты. Об этом пишет La Stampa.
«В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов», – говорится в сообщении.
Обучение и тренировки военных проходили в казармах Санта-Барбары в Сабаудии (центральная Италия, провинция Лацио), где расположен штаб зенитно-артиллерийского командования Сухопутных войск страны.