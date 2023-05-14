Разведка не нашла доказательств связей Трампа с Россией

Спецпрокурор Джон Дарэм, назначенный при президентстве Дональда Трампа, чтобы расследовать обстоятельства, при которых ФБР заинтересовалось подозрениями в сговоре окружения Трампа с Россией, завершил свое расследование и пришел к выводу, что достаточных оснований для этого у ФБР не было. Об этом информирует BBC.

В мае 2019 года Дарэма назначил спецпрокурором тогдашний министр юстиции Уильям Барр. Расследование предполагаемого сговора Трампа или его окружения с Россией ФБР начало еще во время предвыборной кампании 2016 года, ознаменовавшейся российским вмешательством в выборы. Позже это расследование перешло от ФБР к спецпрокурору Роберту Мюллеру. Весной 2018 года тот завершил свое расследование, придя к выводу, что никаких доказательств сговора между Трампом или его штабом и Россией не было. При этом факт вмешательства в американские выборы другими способами, который в России отрицают до сих пор, он признал доказанным.

Трамп считал, что расследование ФБР и затем Мюллера родилось в недрах федеральной бюрократии, не желавшей его победы на выборах, а затем пытавшейся вредить ему изнутри.

После ухода Трампа с поста президента расследование Дарэма продолжилось и завершилось только в минувшую пятницу, когда прокурор вручил свой итоговый 306-страничный доклад нынешнему министру Меррику Гарленду. В понедельник доклад был без изъятий опубликован и направлен в Конгресс. Дарэм пришел к выводу, что ФБР на ранних стадиях «Рашагейта» не имело «настоящих доказательств» сговора штаба Трампа с Россией и чрезмерно полагалось на информацию, полученную от его политических соперников. Дарэм также посчитал, что при расследовании Хиллари Клинтон в 2016 году ФБР такого же рвения не проявляло.

Трамп, который намерен снова участвовать в президентских выборах 2024 года, сможет использовать выводы спецпрокурора Дарэма как аргумент в пользу предвзятости к нему того, что его сторонники называют «глубинным государством». В частности, так можно будет дискредитировать деятельность нового спецпрокурора Джека Смита, расследующего действия Трампа в конце его президентства: обстоятельства, при которых он не сдал в архив все имевшиеся у него секретные документы и его причастность к попыткам отменить итоги проигранных им президентских выборов 2020 года.

Трамп также заявил, что американцы были обмануты. «После продолжительного исследования специальный прокурор Джон Дарэм приходит к выводу, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России! Другими словами, американское общество было обмануто», — написал Трамп в своей соцсети.