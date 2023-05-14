Икрам Нур, автор haqqin.az 03:10

С начала антитеррористической операции «Щит и стрела» из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 973 ракеты. Территории Израиля достигла 761 ракета, остальные упали на территории Газы. Около 300 ракет, летевших на населенные пункты, были перехвачены «Железным куполом». Сирены предупреждения о ракетном обстреле звучали как в общинах вблизи сектора Газа, так и нескольких городах, включая Тель-Авив, Ашдод, Ашкелон, Рамат-Ган и Гиватаим.

В ответ на запущенные в сторону Израиля из Газы ракеты самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил еврейского государства нанесли удары по десяткам ракетных установок и позиций «Исламского джихада» в секторе Газа, после чего последние срочно запросили посредничества Египта для прекращения огня. Менее чем за месяц история повторяется вновь – «Исламский джихад» делает громкие заявления, устраивает обстрел и внезапно, получив жесткий ответ, сдувается, требуя международных посредников. Правда, в этот раз они пошли несколько дальше. И в обмен на прекращение огня потребовали (!) от Израиля «прекратить ликвидацию» руководителей их группировки, трое из которых были убиты сотрудниками специальных подразделений израильтян 9 мая. Израильтянам, судя по всему, удалось нащупать «ключ» к действиям этой группировки, которая спонсируется из Ирана. Во-первых, это старый добрый принцип «разделяй и властвуй». После атак израильские военные чиновники заявили о непричастности к ним ХАМАС. И добавили, что его трогать не будут, а сосредоточат свои военные и разведывательные усилия исключительно против «Исламского джихада», который теперь станет для них «главной целью».

Что, рано или поздно, вызовет неизбежный раскол между двумя группировками, которые волею Тегерана состоят ныне в единой «Оси сопротивления». «А почему это их бомбят меньше, чем нас, а их активистов ликвидируют реже? - обязательно возникнет вопрос. – Нет ли здесь измены и сепаратных договоренностей?» Во-вторых, израильтяне решили не «бомбить по площадям», а наносить точечные удары по инфраструктуре «Исламского джихада» - по ее активистам, координаторам, коммуникациям, штабам и складам. И, как кульминация – по точкам, откуда взлетают или готовятся взлететь ракеты. Эта тактика была успешной. Тегеран потребовал от своих клиентов из «Исламского джихада» активизации атак на «сионистское образование» - и те были вынуждены этим требованиям подчиняться, ведь «кто девушку ужинает – тот ее и танцует». Но эффект в итоге получился совсем никакой. Более того, не слишком великие ресурсы группировки стремительно иссякли, вынудив несгибаемых «героев сопротивления» просить международных посредников о «замирении» с Израилем.