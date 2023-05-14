Минфин США: Дефолт в стране может наступить 1 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может оказаться в состоянии дефолта 1 июня. Предупреждение об этом она направила в понедельник руководству Конгресса США, представляющему как ныне правящую Демократическую, так и оппозиционную Республиканскую партии.

«В связи с тем, что теперь доступна дополнительная информация, я пишу отметить, что мы все еще считаем следующее: Министерство финансов, скорее всего, окажется не в состоянии удовлетворять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к началу июня и потенциально к 1 июня», - цитирует ТАСС послание Йеллен.

Оно было направлено прежде всего спикеру Палаты представителей Конгресса республиканцу Кевину Маккарти.

Как сообщил ранее президент США демократ Джо Байден, он намерен обсудить с Маккарти вопрос о том, как не допустить дефолта 16 мая. Американский лидер не привел никаких подробностей о консультациях вокруг ситуации с повышением потолка госдолга.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности безо всяких условий.