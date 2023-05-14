Конфликт Пригожина с российскими военными продолжается

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев предупредил военнослужащих, которые пожелают перейти в ЧВК, о том, что им будет грозить 15 лет тюрьмы за участие в незаконном вооруженном формировании.

По мнению Соболева, ЧВК — незаконное вооруженное формирование, «непонятно, где оно зарегистрировано и какие задачи оно выполняет».

Пригожин, в свою очередь, охарактеризовал Соболева как «безмозглого болтуна» и попросил проверить его на «антироссийскую дизентерию». Помимо этого, глава ЧВК обозвал генерал-лейтенанта «бздилой картонной» и предложил «дуть на фронт».

Daily Storm попросил Соболева прокомментировать слова Пригожина. «Я [заявление Пригожина] не видел, но докладывают, что нелестно [он обо мне отозвался], что я должен взять автомат и пойти защищать Бахмут, чтобы показать, как надо воевать. В свое время я бегал с автоматом, пулеметом, гранатометом и со снайперской винтовкой. Потом руководил нашими частями и подразделениями в операциях по уничтожению бандформирований и террористов... И вот сейчас взять автомат... Я считаю, что в армии нужно навести порядок элементарный», — ответил Соболев.

По мнению Соболева, в ВС России необходимо восстановить единоначалие, систему управления, техническое обеспечение, мобилизационную готовность, «обучать людей нормально, чтобы они шли в армию обученными»: «Я считал, считаю и буду считать, что государство должно иметь на создание, развитие и применение вооруженных сил абсолютную монополию. Никаких частных лавочек в принципе быть не может, это мое мнение».