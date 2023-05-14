В Баку обсудили применение коммерческого и инвестиционного арбитража

В Баку в отеле The Ritz-Carlton состоялась конференция «Международный коммерческий и инвестиционный арбитраж» с участием международных экспертов.

Мероприятие было организовано юридической фирмой Bureau 28а. Цель — создание благоприятной атмосферы и условий для более тесного сотрудничества между бизнесом и государством. Конференция собрала ведущих местных, региональных и международных экспертов в области права.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, выступая на мероприятии, отметил, что арбитраж имеет особую роль и среди альтернативных способов разрешения споров. Он отметил, что, согласно соответствующему указу президента, рекомендовано продвижение эффективных международных арбитражных процедур в Азербайджане и расширение внесудебного урегулирования споров. В соответствии с этой рекомендацией были организованы различные тренинги и семинары для адвокатов.

Затем выступили другие юристы, в том числе зарубежные. В завершение были даны ответы на вопросы участников конференции.