Почти по всей Украине воздушная тревога. В Киеве взрывы

В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сигналы об угрозе российских воздушных атак зазвучали в начале третьего ночи по местному времени сначала в южных и центральных регионах, после карта "покраснела" в западных и северных областях.

Воздушная тревога ночью объявлена: в Киеве и области, в Черкасской, Хмельницкой, Волынской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской областях.

В Киеве раздались взрывы - их прозвучало около десяти. Киевская городская военная администрация сообщает о работе ПВО.