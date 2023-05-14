Скорее слепой хомяк построит атомную лодку... третья мировая
При посредничестве Эр-Рияда и Вашингтона, на переговорах в Саудовской Аравии стороны суданского конфликта подписали специальную «Декларацию Джидды по защите мирного населения Судана». А через несколько часов бои в этой африканской стране вспыхнули с новой силой и ожесточением.
Подписавшие декларацию от конфликтующих сторон контр-адмирал Махджуб Бушра Ахмед Рахма и бригадный генерал Омар Хамдан Ахмед Хаммад, брат лидера повстанцев Мохаммеда «Хаметди» Дагало демонстративно отказались пожать друг другу руки. Тем самым показав свое истинное отношение к этому документу.
Ни одно из шести гуманитарных перемирий, объявленных Соединенными Штатами и Саудовской Аравией в ходе суданского конфликта, до сих пор не соблюдалось. И было понятно, что нынешнюю декларацию ожидает та же судьба – она умрет, не успев родиться.
Что и произошло – через несколько часов после ее подписания в Хартуме вновь возобновились бои. Впрочем, вряд ли могло быть иначе. «Декларация в основном подтверждает, что обе стороны будут продолжать сражаться, они просто обещают сейчас, что будут сражаться в соответствии с законами войны», - заявил один из наблюдателей, присутствовавший на переговорах, добавив, что всем «предстоит готовиться к долгому, затяжному конфликту».
Перемирия в Судане в обозримом будущем не предвидится. Дипломаты и эксперты сейчас задаются вопросом, хотят ли обе стороны мира или они больше заинтересованы в победе друг над другом. Но, как представляется, ответ очевиден: Абдель-Фаттах аль-Бурхан и Мухаммед Хамдан Дагало верят, что могут победить друг друга и готовы воевать, что называется, «до победного конца». Не особо обращая внимания на жертвы среди мирного населения, ведь «победителей не судят» и они простят себе любые человеческие потери, которые понесут мирные суданцы.
Правда, этот «победный конец» одновременно может стать и концом для Судана. Почти 200 000 человек покинули Судан. Сотни тысяч уже стали внутренними беженцами, покидая города и районы, охваченные войной. Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что только в Хартуме было разграблено продовольствия на миллионы долларов. Только 16 процентов столичных больниц остаются полностью функциональными – остальные разграблены или разбомблены. Призрак гуманитарной катастрофы уже стал приобретать вполне реальные черты в виде костлявых рук голода, массовых болезней и смертей от отсутствия медицинской помощи.
Но самое страшное заключается в другом – заполыхали провинции, племена, населяющие Судан, почувствовав ослабление центральной власти, начали выяснять давние споры и сводить столь же давние счеты. Война пришла в Дарфур и Кордофан, где все начали воевать со всеми, с упоением режут друг друга племена «чернокожих» суданцев хауса и нуба в центральном Судане, выясняя, кому же теперь принадлежат клочки земли, где они пасут скот.
Те, кто любит повторять про «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», просто не видели, что такое война племен в Африке. Словно древнее зло вырывается откуда-то из преисподней, а старые африканские боги алчут кровавых жертвоприношений. И война идет до полного физического уничтожения одного из племен.
Все усилия международных посредников обречены сегодня на провал. Как и попытки договориться с любой из враждующих в Судане сторон о беспрепятственном пропуске к мирному населению конвоев с гуманитарной помощью. Ведь каждая из этих сторон считает, что права только она, только она представляет интересы населения Судана, а потому гуманитарка – ее законная добыча.
«У слепого хомяка больше шансов построить атомную подводную лодку, чем у Государственного департамента добиться демократических преобразований в Хартуме», - резко выразился по поводу посреднических усилий США в Судане известный политический обозреватель Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид. Дополню от себя – «чем добиться сейчас примирения враждующих сторон в этой стране».
Конфликт элит оборачивается для Судана гражданской войной. А потому декларации, резолюции и прочая макулатура уже никак не могут повлиять на ситуацию. Возможно, на нее могла бы повлиять полноценная миротворческая миссия – но вряд ли в ближайшее время в мире найдется политик, который возьмет на себя смелость выступить с подобной инициативой. И поэтому остается только ждать новостей о том, что в Судане наступает агония.