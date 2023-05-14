Джемаль Бустани, автор haqqin.az 08:08

При посредничестве Эр-Рияда и Вашингтона, на переговорах в Саудовской Аравии стороны суданского конфликта подписали специальную «Декларацию Джидды по защите мирного населения Судана». А через несколько часов бои в этой африканской стране вспыхнули с новой силой и ожесточением. Подписавшие декларацию от конфликтующих сторон контр-адмирал Махджуб Бушра Ахмед Рахма и бригадный генерал Омар Хамдан Ахмед Хаммад, брат лидера повстанцев Мохаммеда «Хаметди» Дагало демонстративно отказались пожать друг другу руки. Тем самым показав свое истинное отношение к этому документу.

Ни одно из шести гуманитарных перемирий, объявленных Соединенными Штатами и Саудовской Аравией в ходе суданского конфликта, до сих пор не соблюдалось. И было понятно, что нынешнюю декларацию ожидает та же судьба – она умрет, не успев родиться. Что и произошло – через несколько часов после ее подписания в Хартуме вновь возобновились бои. Впрочем, вряд ли могло быть иначе. «Декларация в основном подтверждает, что обе стороны будут продолжать сражаться, они просто обещают сейчас, что будут сражаться в соответствии с законами войны», - заявил один из наблюдателей, присутствовавший на переговорах, добавив, что всем «предстоит готовиться к долгому, затяжному конфликту». Перемирия в Судане в обозримом будущем не предвидится. Дипломаты и эксперты сейчас задаются вопросом, хотят ли обе стороны мира или они больше заинтересованы в победе друг над другом. Но, как представляется, ответ очевиден: Абдель-Фаттах аль-Бурхан и Мухаммед Хамдан Дагало верят, что могут победить друг друга и готовы воевать, что называется, «до победного конца». Не особо обращая внимания на жертвы среди мирного населения, ведь «победителей не судят» и они простят себе любые человеческие потери, которые понесут мирные суданцы. Правда, этот «победный конец» одновременно может стать и концом для Судана. Почти 200 000 человек покинули Судан. Сотни тысяч уже стали внутренними беженцами, покидая города и районы, охваченные войной. Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что только в Хартуме было разграблено продовольствия на миллионы долларов. Только 16 процентов столичных больниц остаются полностью функциональными – остальные разграблены или разбомблены. Призрак гуманитарной катастрофы уже стал приобретать вполне реальные черты в виде костлявых рук голода, массовых болезней и смертей от отсутствия медицинской помощи.