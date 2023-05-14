Леонид Швец, автор haqqin.az 08:18

Владимир Зеленский вернулся после продуктивного европейского тура, во время которого он встретился с руководителями Италии, Ватикана, Германии, Франции, Великобритании, получил престижную премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы (среди лауреатов – Аденауэр, Черчилль, Миттеран, Коль, Иоанн Павел II). Среди подарочков – рекордный по объему пакет военной помощи от ФРГ на 2,7 миллиарда евро, договоренность с британцами о начале обучения украинских пилотов на F-16 и всеобщие заверения, что место Украины в Евросоюзе и НАТО. Чуть позже, но обязательно. Над Брянском враз упала целая авиационная группа из двух самолетов и двух вертолетов, привычно собиравшаяся бомбить Сумскую область. Никто из тех, кто был на борту, не выжил.

На Луганск по местам расквартирования российских войск два дня подряд падали ракеты, которых у Украины вроде бы не было, но они вдруг появились. Кстати, Зеленскому в Лондоне сообщили, что еще дадут, и много. В том же Луганске неудачно постригся министр внутренних дел ЛНР: его со свитой подорвали в местном барбершопе. Неделей раньше взорвали певца войны Захара Прилепина, причем далеко от Украины, в Нижегородской области. Бахмут, от которого мало что осталось, все еще держится, более того, на флангах украинские войска существенно отбросили противника, в боях погибли командир российской Четвертой бригады и заместитель командира армейского корпуса, а бесславное бегство 72-й бригады матерными словами вписал в историю сам Евгений Пригожин, который в последнее время беспрерывно истерит. Глава ЧВК «Вагнер» также запомнился упоминанием некого «дедушки», который «может оказаться законченным м…ком». Все подумали известно на кого, хотя Пригожин потом оправдывался, что имел в виду другого.