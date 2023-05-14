И это еще даже не наступление главная тема
Владимир Зеленский вернулся после продуктивного европейского тура, во время которого он встретился с руководителями Италии, Ватикана, Германии, Франции, Великобритании, получил престижную премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы (среди лауреатов – Аденауэр, Черчилль, Миттеран, Коль, Иоанн Павел II). Среди подарочков – рекордный по объему пакет военной помощи от ФРГ на 2,7 миллиарда евро, договоренность с британцами о начале обучения украинских пилотов на F-16 и всеобщие заверения, что место Украины в Евросоюзе и НАТО. Чуть позже, но обязательно.
Над Брянском враз упала целая авиационная группа из двух самолетов и двух вертолетов, привычно собиравшаяся бомбить Сумскую область. Никто из тех, кто был на борту, не выжил.
На Луганск по местам расквартирования российских войск два дня подряд падали ракеты, которых у Украины вроде бы не было, но они вдруг появились. Кстати, Зеленскому в Лондоне сообщили, что еще дадут, и много.
В том же Луганске неудачно постригся министр внутренних дел ЛНР: его со свитой подорвали в местном барбершопе. Неделей раньше взорвали певца войны Захара Прилепина, причем далеко от Украины, в Нижегородской области.
Бахмут, от которого мало что осталось, все еще держится, более того, на флангах украинские войска существенно отбросили противника, в боях погибли командир российской Четвертой бригады и заместитель командира армейского корпуса, а бесславное бегство 72-й бригады матерными словами вписал в историю сам Евгений Пригожин, который в последнее время беспрерывно истерит. Глава ЧВК «Вагнер» также запомнился упоминанием некого «дедушки», который «может оказаться законченным м…ком». Все подумали известно на кого, хотя Пригожин потом оправдывался, что имел в виду другого.
Тот, на кого подумали, с горем пополам сумел зазвать на парад Победы группу государственных руководителей, которым оказалось проще уступить, чем отбиваться, а сам парад был совсем непарадный, тусклый и непобедный, да еще в контексте накануне врезавшегося в Кремль беспилотника.
Все это фон, на котором ожидается большое украинское наступление. Хотя, по большому счету, навскидку перечисленные факты всего одной недели мая вполне претендуют на звание мощного штурма. Россия по всем параметрам его не выдерживает. «А мы ведь еще даже не начинали», - может пожать плечами Зеленский.