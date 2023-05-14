Дмитрий Рой, автор haqqin.az 08:30

Параллельно с выборами в Турции, голосовали в минувшее воскресенье и в Таиланде. Правда – только за кандидатов в парламент. Но и здесь не обошлось без неожиданностей. Основная оппозиционная партия, «Движение вперед», кстати – поддерживаемая никем иным как Соросом, получила 152 кресла в парламенте, а ее лидер, 42-летний Пита Лимчароенрат уже заявил, что готов стать новым премьер-министром страны. «У нас одни и те же мечты, одни и те же надежды. Мы верим, что наш любимый Таиланд может стать лучше. Перемены возможны, если мы начнём работать над ними сегодня», – написал он в своем твиттере.

Идущая следом партия «Для тайцев», во главе которой дочь бывшего главы правительства Пхетхонгтхан Чинават может претендовать на 141 парламентское место 500 в тайской Палате представителей. Что является не самой хорошей новостью для Пекина, где «болели» за Праюта Чан-Очи, совершившего в 2014 году переворот в Таиланде. И его партию «Объединенная таиландская нация», при котором сотрудничество Таиланда и Китая достигло своего расцвета. Вместе с союзной им партией «Народная государственная сила» они получили лишь скромные 76 мест. Что существенно меняет политический ландшафт страны. Назначаемый военными Сенат может блокировать результат голосования – но вряд ли это произойдет, учитывая масштаб победы продемократических сил. Во всяком случае, Прают Чан-Оча уже признал поражение: «надеюсь, что в стране будет мир и процветание. Я уважаю демократию и выборы», - заявил он на встрече с журналистами после того, как были объявлены предварительные итоги голосования.