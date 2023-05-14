Еще в одной стране Сорос столкнулся с Китаем итоги с haqqin.az
Параллельно с выборами в Турции, голосовали в минувшее воскресенье и в Таиланде. Правда – только за кандидатов в парламент. Но и здесь не обошлось без неожиданностей.
Основная оппозиционная партия, «Движение вперед», кстати – поддерживаемая никем иным как Соросом, получила 152 кресла в парламенте, а ее лидер, 42-летний Пита Лимчароенрат уже заявил, что готов стать новым премьер-министром страны. «У нас одни и те же мечты, одни и те же надежды. Мы верим, что наш любимый Таиланд может стать лучше. Перемены возможны, если мы начнём работать над ними сегодня», – написал он в своем твиттере.
Идущая следом партия «Для тайцев», во главе которой дочь бывшего главы правительства Пхетхонгтхан Чинават может претендовать на 141 парламентское место 500 в тайской Палате представителей.
Что является не самой хорошей новостью для Пекина, где «болели» за Праюта Чан-Очи, совершившего в 2014 году переворот в Таиланде. И его партию «Объединенная таиландская нация», при котором сотрудничество Таиланда и Китая достигло своего расцвета. Вместе с союзной им партией «Народная государственная сила» они получили лишь скромные 76 мест. Что существенно меняет политический ландшафт страны.
Назначаемый военными Сенат может блокировать результат голосования – но вряд ли это произойдет, учитывая масштаб победы продемократических сил. Во всяком случае, Прают Чан-Оча уже признал поражение: «надеюсь, что в стране будет мир и процветание. Я уважаю демократию и выборы», - заявил он на встрече с журналистами после того, как были объявлены предварительные итоги голосования.
Приход к власти в Таиланде партий, никогда не скрывавших своей проамериканской ориентации – не самое благоприятное развитие событий для Пекина. Но, похоже, там не спешат драматизировать ситуацию. Партии у власти, конечно, поменялись, но совместные экономические проекты с Китаем, о которых договаривались предшественники победивших ныне демократов, остаются. И «закрыть» или просто «отменить» их никак не получится, поскольку они охватывают все сферы тайской экономики – от туристического бизнеса до строительства высокоскоростных железных дорог.
К тому же на западе и в США сейчас попросту нет инвесторов, готовых серьезно вложиться в Таиланд и предложить ему серьезные проекты, альтернативные китайским. К тому же, тайские экономисты, вне зависимости от политических симпатий, прямо говорят о том, что сотрудничать с Китаем выгоднее, чем искать других инвесторов.
«В то время как США и Европа войдут в рецессию, Азия имеет потенциал для процветания во время кризиса, особенно Юго-Восточная Азия, которая привлекает инвесторов со всего мира. Таиланд может рассчитывать на экономический рост Китая», - говорят они. - «Китай будет единственным крупным рынком, на котором мы прогнозируем положительный рост экспорта для Таиланда в 2023 году».
Так что, у Китая есть все основания полагать, что для него не все в Таиланде потеряно. Выборы – выборами, но экономическая целесообразность партнерства с Пекином остается константой. И это тот фактор, который победившим в стране демократам придется теперь учитывать постоянно, пусть даже им хотелось бы и иного.