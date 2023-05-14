По его словам, по предварительной информации, подавляющее большинство ракет было уничтожено.

Попко называет атаку "исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени".

ВВС приводит слова главы военной администрации Киева Сергея Попко: "Комплексная атака с разных направлений одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа".

Ночная атака на Киев - восьмое воздушное нападение на украинскую столицу с начала мая.

Как ранее говорил мэр Киева Виталий Кличко, обломки ракет упали в разных районах столицы, в том числе на киевский зоопарк.

Как ранее говорил мэр Киева Виалий Кличко, обломки ракет упали в разных районах столицы - в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах, - и в том числе на киевский зоопарк.

Попко уточнил, что наибольшие повреждения зафиксированы в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и нескольких автомобилей.

Мэр Киева сообщал ранее, что по предварительной информации, в Соломенском районе есть трое пострадавших.