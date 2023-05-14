Согласно сообщению пресс-службы СГБ, в результате принятых мер задержан и привлечен к уголовной ответственности Рашад Ахмед оглы Ахмедов, 1980 года рождения, подозреваемый в государственной измене и планировании совершения террористическо-провокационных действий в Азербайджане, который проживал на территории третьей страны и выполнял задания спецслужб Армении.

Установлено, что привлеченный к секретному сотрудничеству в обмен на материальную заинтересованность Рашад Ахмедов выполнял поручения органов спецслужб указанной страны в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики.

Рашад Ахмедов совместно с Ровшаном Муса оглы Амировым, 1991 года рождения, и другими лицами, которых он привлек на основании возложенных на него поручений, подготовили видеоматериалы, содержащие открытые призывы к разжиганию вражды в Азербайджане на этнической и религиозной почве, разрушению территориальной целостности страны. Эти видеоматериалы были созданы армянскими спецслужбами и под их контролем распространялись на каналах YouTube и в других социальных сетях на азербайджанском языке.

Рашад Ахмедов под контролем спецслужб Армении организовал распространение среди граждан Азербайджана с целью этнического сепаратизма 200 поддельных карт с фрагментарным изображением территорий Азербайджанской Республики, специально составленных заведующим кафедрой Ереванского государственного университета Гарником Асатряном и другими лицами.

Кроме того, Рашад Ахмедов в целях демонстрации намерения граждан Азербайджана совершать беспорядки якобы на этнической и религиозной почве планировал действия, сопровождающиеся взрывами, пожарами и другими общественно опасными последствиями на территории Азербайджана, выявлял лиц, согласных на совершение терактов, привлекал их к совместной преступной деятельности, также выполнял другие поручения, возложенные на него для подготовки террористических провокаций.

В отношении задержанного Рашада Ахмед оглы Амедова избрана мера пресечения в виде ареста. Он привлечен к уголовной ответственности по статьям 274 (государственная измена), 28, 214.1 (подготовка к терроризму) и 281.3 (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей) УК Азербайджана, Ровшан Амиров - по статьям 274 (государственная измена) и 281.3 (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей) УК Азербайджана.

Расследование уголовного дела продолжается.