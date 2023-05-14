В Турции задержан агент ФСБ, запросивший 16 февраля политическое убежище. В начале февраля 2023 года в оппозиционное российское издание Gulagu.net обратился действующий агент ФСБ России Бауржан Култанов, отправленный в Турцию по документам оперативного прикрытия на имя Мухаммада Усманова для внедрения в круги бежавших из России и сбора информации, поиска и розыска неугодных, а также организации убийств конкретных лиц по приказу кураторов из ФСБ.

В ходе опроса под видеозапись Бауржан Култанов рассказал и об обстоятельствах вербовки и начала сотрудничества с оперативниками ФСБ.

В 2015 году его депортировали из Турции в Россию как лицо, сотрудничавшее с ИГИЛ. После передачи в аэропорту сотрудникам ФСБ и спецназу Култанову на выбор дали два варианта - сотрудничество, агентурная работа под контролем ФСБ и 3-4 года в колонии как участнику НВФ, или жестокие пытки, изнасилование, принуждение к самооговору и 5-6 статей УК России с 20-25-летним сроком лишения свободы в ИК строгого режима.

После неоднократных угроз и давления Култанов согласился стать секретным агентом ФСБ и на протяжении более 4 лет под контролем оперативников «опознавал» как участников ИГИЛ и тех, кого действительно знал и видел в Сирии, так и тех, кого никогда не видел, и под контролем оперативников ФСБ подписывал более 100 протоколов с лжесвидетельством и ложными опознаниями, соучаствуя в фальсификации сотен доказательств в отношении заведомо невиновных лиц.