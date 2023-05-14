Боррель доволен встречей с Байрамовым

Европейский союз продолжает участвовать в обеспечении прочного мира и безопасности на Южном Кавказе, написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Брюсселе.

«Состоялся плодотворный обмен мнениями с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Я приветствовал возобновление трехсторонних встреч, организованных президентом Совета Европейского союза.

Мы обсудили их итоги и дальнейшие действия, а также обменялись мнениями об отношениях между ЕС и Азербайджаном. ЕС продолжает участвовать в обеспечении прочного мира и безопасности на Южном Кавказе», - говорится в публикации.