Кремль готовится объявить основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина предателем, но это, скорее всего, произойдет не в ближайшее время. Так комментирует информацию The Washington Post о контактах Пригожина с украинской разведкой Институт изучения войны (ISW).

"Источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать ему, пока силы "Вагнер" находятся на передовой. Пригожин командует силами "Вагнер" на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а на такой риск президент России Владимир Путин вряд ли пойдет", - считают в ISW.

По мнению экспертов Института, перед атакой на Пригожина Кремль должен для начала попытаться вывести "Вагнер" из-под его контроля.

"Чтобы вывести "Вагнер" из-под контроля Пригожина, нужно установить прямой контроль Кремля над группой наемников, от которой Путин изо всех сил старается сохранять формальную дистанцию", - отмечают в ISW.