ВСУ оттеснили российские силы к югу от Бахмута (город в Донецкой области Украины) и к северо-западу от города, что позволило восстановить линию снабжения. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, войска группы "Вагнер" продолжают постепенно продвигаться в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинские силы добились тактического успеха, стабилизировав фланги.