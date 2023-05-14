Украина добилась тактического успеха в Бахмуте Британская разведка
ВСУ оттеснили российские силы к югу от Бахмута (город в Донецкой области Украины) и к северо-западу от города, что позволило восстановить линию снабжения. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, войска группы "Вагнер" продолжают постепенно продвигаться в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинские силы добились тактического успеха, стабилизировав фланги.
По данным британской разведки, помимо продвижения к югу от города, украинские атаки оттеснили российскую линию фронта к северо-западу от города. Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506.
"Украина сдерживает российское наступление на линии канала Северский Донец - Донбасс, превратив водный путь в преграду в составе глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр", - отмечается в сообщении.