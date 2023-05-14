Российского ученого арестовали за госизмену

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене, сообщают российские СМИ.

Ученого задержали три недели назад. Сейчас он находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение по одной из самых тяжких статей 275 («Госизмена») УК РФ. Причиной задержания стала статья Звегинцева в иранском журнале о газовой динамике. Хотя в институте отметили, что перед публикацией материал прошел ряд экспертиз о секретности.

Отмечается, что за последний год это уже третий физик из новосибирского института, привлеченный по ст. 275 УК РФ.