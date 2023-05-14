В результате совместных мероприятий МВД, СГБ и Генпрокуратуры Азербайджана удалось установить, что гражданин Руфулла Ахундзаде, сотрудничавший с иранскими спецслужбами, и его сын Алмурсал Ахундзаде разработали специальный план по созданию на территории Азербайджана религиозного государства «Карима» путем насильственного изменения конституционного строя, совершения массовых столкновений на территории страны, создания групп для организации покушения на жизнь должностных и известных среди общественности лиц.

Отец и сын Ахундзаде подготовили список должностных лиц и общественных деятелей, на которых планировали совершить покушение, их анкетные данные, адреса проживания и рабочих мест, и предоставили их своим подручным, поручив последним раздобыть оружие и изготовить коктейли Молотова.

В ходе операции спецслужб был задержан ряд членов группы под названием Qısas 313: Эльгюн Агаев, Руслан Алиев, Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Савалан Гусейнли, Билал Суджеддинли, Магеррамали Мусаев и другие.

Члены группировки также направляли полученные зарубежными кураторами деньги на пропаганду религиозного радикализма в Азербайджане и другую вредительскую деятельность. Продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия по делу.