Гурбанов убил жену своего погибшего в боях с Арменией брата
Суд Хызинского района арестовал гражданина Талеха Гурбанова на 4 месяца за убийство Ляман Гурбановой, супруги своего погибшего в ходе столкновений на границе с Арменией в сентябре 2022 года брата Салеха Гурбанова.
Ляман Гурбанова была убита 13 мая около 18:00 в частном доме в поселке Гилязи Хызинского района.
В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Талех Гурбанов умышленно задушил женщину.
По факту в прокуратуре Хызинского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Талех Гурбанов добровольно сдался следствию.