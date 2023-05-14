Пополни баланс карты Kapital Bank через MilliÖN и выиграй подарок

Kapital Bank проводит однотиражную стимулирующую лотерею для держателей своих платежных карт. Для участия в лотерее необходимо пополнить баланс любой карты от Kapital Bank (зарплатной, дебетовой, карты рассрочки Birbank и т.д.) через платежные терминалы MilliÖN.

Согласно условиям, владельцы карт, зачислившие на свой баланс 10 манатов и более до 30 июня 2023 года, автоматически получают право на участие в лотерее. В ходе розыгрыша, который состоится 14 июля 2023 года, своих обладателей найдут 1 автомобиль Toyota Corolla, 5 смартфонов iPhone 14 Pro на 128 ГБ и 10 планшетов iPad 10.9 на 64 ГБ.

В лотерее нет ограничений на шансы, и каждые зачисленные 10 манатов дают владельцу карты 1 шанс на участие. Например, если владелец карты положил на свою карту 100 манатов, он автоматически получит 10 шансов на участие. Если у клиента несколько карт Kapital Bank или Birbank, каждая из них будет участвовать в лотерее отдельно. По одной карте можно выиграть только один подарок. Для получения дополнительной информации о лотерее перейдите по ссылке https://kbl.az/kbmlnpr.