Заместитель Кылычдароглу подал в отставку

Заместитель председателя Республиканской народной партии Онурсал Адыгюзел подал в отставку. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я покидаю пост, который занимал с 2018 года, чтобы не причинить вред избирательному процессу нашего председателя Кемаля Кылычдароглу", - написал он.

Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum. pic.twitter.com/GebfWAfgmi