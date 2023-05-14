Заместитель Кылычдароглу подал в отставку

Заместитель председателя Республиканской народной партии Онурсал Адыгюзел подал в отставку. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я покидаю пост, который занимал с 2018 года, чтобы не причинить вред избирательному процессу нашего председателя Кемаля Кылычдароглу", - написал он.