Удобство и безопасность – вот, пожалуй, два самых главных вопроса, требующих рассмотрения при реализации проектов по строительству автомобильных дорог. При чем крайне важно, чтобы оба параметра соответствовали стандартам на всем протяжении срока эксплуатации дорожной инфраструктуры.

Этот вопрос приобрел еще большую актуальность на фоне растущего объема международных грузоперевозок, осуществляемых через Азербайджан. Естественно, чем выше объем перевозок, тем больше необходимость принятия более организованных мер по защите автодорог.

Для государства как владельца наибольшую значимость представляет целостность и сохранность дорог в соответствии с многочисленными нормативами, а также обеспечение безопасности дорожного движения для всех заинтересованных лиц. Для владельцев и водителей грузовых автомобилей важна максимально быстрая и безопасная перевозка груза из одной точки в другую.

Необходимо отметить, что превышение транспортными средствами допустимых значений веса перевозимого груза является одной из причин сокращения срока эксплуатации дорог, а неправильное распределение нагрузок или крепление груза зачастую приводит к быстрому износу и поломке транспортных средств, а также дорожно-транспортным происшествиям.

Именно в такой ситуации как никогда необходим автоматический весогабаритный контроль, позволяющий быстрое взвешивание и измерение габаритов транспортных средств при их движении - без снижения скорости. Основное назначение таких контролей - предварительное выявление в транспортном потоке автомобилей, передвигающихся с превышением предельных значений веса и габаритов, установленных действующим законодательством и нормативами.

С целью реализации таких проверок посредством инновационных методов на 45-километровом участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с РФ, в сотрудничестве с турецкой компанией ASELSAN, сданы в эксплуатацию электронные весы современного формата.

Эти весы премиум-класса производятся швейцарской компанией КİSTLER, специализирующейся на европейских стандартах. В них используется сенсорное оборудование, изготовленное по кварцевой технологии и работающее в режиме 24/7.

С учетом конструкторско-технических особенностей автодорог Азербайджана, на первом этапе планируется установить 19 весов в 11 пунктах, на втором - 29 весов в 20 пунктах. Для сбора и обработки электронных данных предполагается создать единый Центр управления.

Применение новых технологий поможет предотвратить нарушения требований по тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам и создаст возможность для выдачи электронного постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение требований в данной сфере без присутствия лица, совершившего административное правонарушение, что послужит дальнейшей минимизации контактов между должностными лицами и перевозчиками.

Административное правонарушение, зафиксированное с помощью весов, будут передаваться в электронную базу данных Министерства внутренних дел для последующего принятия электронного постановления. Однако на этом межведомственная координация не заканчивается.

Так, замена дорожного покрытия, где устанавливаются весы, осуществляется Государственным агентством автомобильных дорог, а первые пункты весогабаритного контроля создаются, в основном, на дорогах, ведущих к крупным каменным карьерам, координаты которых предоставлены Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Кроме вышеперечисленного, непрерывная и бесперебойная работа автоматических систем весогабаритного контроля позволит ведение учета всего грузового транспорта, которые перемещаются по дорогам, а также создание базы данных нарушителей.

Таким образом, вся эта комплексная работа нацелена на повышение безопасности автомобильных дорог, являющихся, прежде всего, экономическим ресурсом. В целом, благодаря росту эффективности дорожного движения в результате внедрения системы электронных весов, ожидается нарастание объемов грузооборота, увеличение пассажиропотока, снижение нагрузки на экологию региона и улучшение безопасности дорожного движения.